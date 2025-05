EEMS Italia riduce la perdita nel 2024. Nuovo piano punta a diversificazione

EEMS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato energetico, ha chiuso il 2024 conper 2,24 milioni di euro (1,24 milioni di euro nel 2023), unnegativo per 2,48 milioni di euro (negativo per 2,97 milioni di euro nel 2023) e unapari a 2,69 milioni di euro (perdita netta per 3,02 milioni di euro nel 2023).Lanegativa è apri a 380 mila euro al 31 dicembre 2024 (pari a 1.196 migliaia di euro al 31 dicembre 2023) con liquidità disponibile pari a 12 mila euro, indebitamento finanziario corrente pari a 252 mila euro e indebitamento finanziario non corrente pari a 140 mila euro.Negli scorsi mesi, per incrementare il fatturato e i margini, EEMS ha perfezionato l', titolare del marchio OPS! Mobile, società attiva nella telefonia mobile, con diverse offerte commerciali a disposizione della clientela., ma comunque si stanno facendo 8-10 nuovi contratti giorno di Luce e/o Gas e si ritiene che tali volumi cresceranno in modo significativo - si legge nella nota sui conti - Il margine operativo sulla luce e sul gas e di circa il 7%, mentre sulla telefonia e, in media, 1-1,5 euro al mese per ogni scheda telefonica attiva".EEMS ha fornito le. Oltre al cross selling con Pay Store, viene citata l'inclusione neltramite soluzioni per il pagamento di bollette, ricariche e altri servizi digitali, "che si ritiene un mercato in forte sviluppo, soprattutto nelle fasce di clientela abituate alla multicanalità e alla digitalizzazione". Come secondo step, l'azienda sta lavorando allo sviluppo di piattaforme proprietarie o white label per gestire micro-pagamenti e fidelizzazione.Viene anche citata, senza dettagli su tempistiche e dati finanziari, l', società attiva nel settore dei Servizi Ricettivi (Hospitality Management, area dedicata alla gestione delle strutture ricettive si occupa di: operatività quotidiana (accoglienza, housekeeping, food & beverage); revenue management e strategie tariffarie; customer care e customer experience. "In un'ottica di sinergia tra le due funzioni, l'azienda ha sviluppato un modello di business ibrido, in cui l'offerta ricettiva è fortemente integrata con la valorizzazione immobiliare - viene evidenziato - Ciò consente di migliorare la marginalità complessiva e di sostenere eventuali strategie di espansione, come l'acquisizione di nuove proprietà o lo sviluppo di formule miste".