Saras torna in utile per 710 milioni nel 2022. PFN positiva e dividendo

Saras

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, ha chiuso il 2022 conpari a 15.836 milioni di euro, in crescita dell'83% rispetto allo scorso esercizio. Il significativo incremento è legato sia alle mutate condizioni di scenario sia ai maggiori volumi prodotti e venduti tra i due periodi.L'è pari a 1.170,3 milioni di euro (pari a 277,1 milioni di euro nel 2021) per effetto dell'incremento dei prezzi e dei margini dei prodotti petroliferi e della performance operativa della raffineria. Ilè pari a 709,8 milioni di euro (negativo per 136 milioni di euro nel 2021).Laal 31 dicembre 2022, ante effetti dell'applicazione dell'IFRS 16, è risultata positiva per 269 milioni di euro, rispetto alla posizione negativa per 453 milioni di euro riportata al 31 dicembre 2021. Proposto unpari a 0,19 euro per azione."Iche hanno caratterizzato l'anno appena concluso, hanno posto il tema della sicurezza energetica come priorità, in particolare in Europa - ha commentato il- In un contesto di emergenza, Saras, pur uscendo dai due anni di crisi della pandemia, grazie alla resilienza che da sempre la contraddistingue, si è confermata un punto di riferimento tra i fornitori di energia, continuando a garantire il proprio fondamentale contributo alla sicurezza energetica del Paese e non solo"."Massimizzando la produzione, la raffineria ha saputo prontamente rispondere a una domanda in forte aumento - ha aggiunto - Gli eccellenti risultati ottenuti ci hanno consentito di ristabilire una situazione finanziaria positiva, grazie alla quale possiamo riconoscere ai nostri azionisti un, pur tenendo conto degli".