A Fiumicino concerto della JuniOrchestra con 111 giovani talenti

(Teleborsa) - Torna la musica dell’, dove si è tenuta stasera una esibizione straordinaria della, composta da 111 ragazzi e diretta dalla, testimonial della campagna di comunicazione per il, la nuova realtà infrastrutturale azionista di riferimento di Aeroporti di Roma.L’evento è stato aperto dal Presidente di Mundyse dal Presidente di AdR, alla presenza di centinaia di passeggeri, che hanno accolto con entusiasmo ed interesse l’esibizione dei giovani orchestrali.A fare da palcoscenicopresso il3, realizzata secondo le più avanzate tecnologie e i migliori standard di tutela ambientale. Il Leonardo da Vinci si è così trasformato in un grande e innovativo auditorium dove artisti di eccellenza si sono esibiti in un concerto unico per un pubblico e i passeggeri intercontinentali presenti.Sono state eseguite le più note composizioni die di altri autori di fama internazionale. Il concerto si è aperto con, cui sono seguiti tra gli altri brani,, e si è chiuso con ilL’orchestra diè composta, tra l’altro, da 27 violini, 14 violoncelli, 9 flauti, 1 pianoforte, 8 trombe, 4 tromboni, 8 percussionisti. La direttrice dell’orchestra,, è un’artista di fama internazionale esibitasi in prestigiose sale da concerto, come la Berliner Philharmonie, la Laeiszhalle di Amburgo, l’Auditorio Nacional di Madrid, l’Auditorium du Louvre a Parigi, la Dublin National Concert Hall, il Seoul Arts Center, il Beijing National Center for the Performing Arts, la Royal Festival Hall ed il Kings Place di Londra, La Scala di Milano.L’evento “New Rhythm” rientra nella pluriennale collaborazione tra Aeroporti di Roma e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con iniziative uniche in Italia organizzate nel principale scalo del Paese e molto apprezzate dai passeggeri del Leonardo da Vinci.