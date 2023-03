Garofalo Health Care, utile 2022 in crescita a 21,4 milioni di euro

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -(GHC), società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, ha chiuso ilconconsolidati pari a 322,6 milioni di euro, in aumento del 13,7% rispetto al 2021. Tali risultati includono il contributo su 12 mesi di Clinica S. Francesco e Domus Nova, strutture acquisite, rispettivamente, ad aprile e luglio 2021 e il contributo di 1 mese di GVDR, acquisita a dicembre 2022. A, ovvero escludendo per il 2022 il contributo per 1 mese di GVDR, i ricavi risultano in crescita del 3,8%.L'consolidato dell'esercizio 2022 si è attestato a 58,6 milioni di euro, in aumento del 10,3%, nonostante i maggiori costi dell'energia. Ildel Gruppo si è attestato a 21,4 milioni di euro, con un incremento di 2,6 milioni di euro."Sonoeconomici e finanziari prodotti dal Gruppo nel 2022 che, nonostante l'eccezionale complessità dello scenario macroeconomico del periodo, hanno evidenziato, a parità di perimetro, una significativa crescita, sia in termini di ricavi che di marginalità ed utili - ha commentato l'- Un trend di crescita che, peraltro, risulta confermato e rafforzato anche nei primi 2 mesi del 2023".Al 31 dicembre 2022 la(PFN) di GHC risulta pari a 145 milioni di euro, data da liquidità per 31,6 milioni di euro e debito finanziario per 176,6 milioni di euro.Approvato ilfino al 3% del capitale sociale, che sarà sottoposto all’assemblea dei soci convocata per il prossimo 28 aprile.