GEL, risultati 2022 in calo con difficoltà macro

GEL

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del trattamento delle acque in ambito domestico-residenziale e industriale, ha chiuso ilconpari a 17,2 milioni di euro, in calo dell'8% rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Le vendite inammontano a 14,8 milioni (14,6 milioni al 31 dicembre 2021), mentre le venditesi attestano a 2,3 milioni (4,0 milioni al 31 dicembre 2021), con una incidenza pari a circa il 14% del fatturato.L'al 31 dicembre 2022, pari a 2,2 milioni (del 12,9% circa), è risultato in calo del 28% rispetto a 3,1 milioni al 31 dicembre 2021, principalmente per la leggera contrazione del fatturato e per l’incremento dei costi delle materie prime. L'è pari a 0,7 milioni di euro (2 milioni nel 2021)."I risultati ottenuti nel corso del 2022 sono stati sicuramente importanti - ha commentato l'- Nonostante le difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime e il continuo rialzo dei prezzi la società è riuscita a mantenere la quota di mercato e i livelli di profitto attesi".Laè pari a 5,2 milioni di euro, rispetto a 3,7 milioni al 31 dicembre 2021, in incremento di 1,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2021. La società segnala che nel corso del 2022 la società ha effettuato investimenti per circa 2 milioni relativi alla politica di approvvigionamento scorte resasi necessaria per contenere gli effetti inflattivi.