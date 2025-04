GEL, assemblea approva bilancio 2024 e nomina Collegio sindacale

GEL

(Teleborsa) - L'di, società italiana attiva nel settore del water treatment quotata su Euronext Growth Milan, approvato ilal 31 dicembre 2024, deliberando di destinare l'utile, pari a 550.572 euro interamente a riserva straordinaria.I soci hanno anche deliberato di determinare in 5 il numero dei componenti del, 3 effettivi e 2 supplenti che rimarrà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027, nelle persone di: Sandro Palombini (Presidente), Eleonora Mori (Sindaco Effettivo), Ciro Pagano (Sindaco Effettivo), Francesco Pallotta (Sindaco Supplente), Francesco Generosi (Sindaco Supplente).