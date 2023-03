Innovatec, famiglia Colucci acquista azioni per ribadire fiducia

Innovatec

(Teleborsa) -, holding della famiglia Colucci titolare del 44,53% di, ha reso noto la sua volontà diInnovatec "in quanto convinta che il valore attuale dell'azione non rifletta i fondamentali della società". La società, quotata su Euronext Growth Milan, è attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.Lo si legge in una nota che sottolinea "come i risultati preliminari 2022 recentemente comunicati al mercato , il suo asset base ulteriormente ampliato dalle verticalizzazioni e nuovi consorzi nonché le importanti progettualità in corso volti a promuovere l'economia circolare e la transizione energetica dimostrano che Innovatec poggia su".Sostenya Group continua quindi ad investire su Innovatec al fine di dare "a tutti i nostri azionisti e al mercato".Per l'attuazione del piano di acquisti - nei limiti del 5% per anno solare in accordo con la normativa applicabile - Sostenya ha deliberato di conferire incarico ad unOggi si muove al ribasso, con i prezzi allineati a 1,35 euro e una discesa del 2,67%. Le azioni hannoe da inizio anno.