Irce, Intesa aumenta target price e conferma Hold

Intesa Sanpaolo

Irce

(Teleborsa) -ha incrementato a(da 2,1 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici, confermando ilsul titolo.Gli analisti detto di "apprezzare" che i, seppur in contrazione anno su anno, e che il margine abbia beneficiato della capacità di Irce di trasferire l'aumento dei costi ai clienti ma anche di un'inversione di tendenza dell'andamento inflazionistico."La nostra comprensione è che- si legge in una nota - Il management, infatti, ha dichiarato che i volumi sono deboli, ma è prevedibile una graduale ripresa nei prossimi mesi".