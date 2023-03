WeWork, SoftBank converte 1 miliardo di debito in azioni

WeWork

(Teleborsa) -, società che fornisce spazi di lavoro condivisi per startup, imprese e freelance, ha stipulatocon un gruppo ad hoc che rappresenta oltre il 60% delle obbligazioni, un investitore terzo, e Vision Fund II di SoftBank per ottenere "".Complessivamente, le transazionidi WeWork di circa 1,5 miliardi di dollari, estenderanno una significativa porzione del debito dal 2025 al 2027 e, una volta completate, si tradurranno inper oltre 1 miliardo di dollari.Sul fronte della liquidità: le transazioni forniscono circa 540 milioni in nuovi finanziamenti, 175 milioni in nuovi impegni di capitale e 300 milioni in impegni di capitale rinnovati, per une una liquidità incrementale netta di oltre 500 milioni dopo l'annullamento della precedente senior secured note da 500 milioni di SoftBank.Sul fronte della riduzione del debito: cancella circa 1,5 miliardi di debito totale attraverso ladi circa 1 miliardo di unsecured note di SoftBank.