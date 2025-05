Debito USA, mercati in allerta dopo il downgrade

(Teleborsa) - Isono saliti a, attirando una crescente attenzione da parte di economisti e decisori politici. Nonostante una consapevolezza diffusa a livello politico, le indicazioni attuali suggeriscono che. Anche se gli Stati Uniti conservano ancora un rating di alta qualità sul debito sovrano, il crescente peso del debito potrebbe tradursi in un aumento dei premi per il rischio, con un conseguente rialzo dei costi di finanziamento. È quanto emerge dal contributo a cura di, Head of North American Investment Strategy & Research diche analizza la reazione dei mercati al recente downgrade del debito sovrano statunitense da parte di Moody's.La scorsa settimana- evidenza Smith - ha. Sebbene significativa, la decisione era ampiamente attesa e non ha colto di sorpresa i mercati. Altre agenzie di rating avevano già effettuato tagli simili in passato: S&P aveva declassato il debito statunitense nel 2011, seguita da Fitch nel 2023.Nonostante illa reazione dei mercati è stata contenuta: ilQuesta reazione attenuata suggerisce che il downgrade era già stato prezzato dagli investitori. Tuttavia, l’evento continua a evidenziare le preoccupazioni legate all’elevato livello del debito e alle sue potenziali implicazioni sui premi a termine lungo tutta la curva dei rendimenti. Il debito statunitense resta elevato, attestandosi— un chiaro promemoria delle sfide fiscali che il Paese si trova ad affrontare.Una differenza fondamentale rispetto agli anni 2010 è ilIl costo di finanziamento del debito sta salendo, aggiungendo ulteriore complessità allo scenario fiscale. Sebbene, le prime indicazioni suggeriscono che la riduzione del debito non è una priorità, e che i livelli di indebitamento resteranno alti.La pressione al rialzo sui rendimenti ha implicazioni significative per gli asset allocator nel lungo periodo.Allo stesso tempo, tassi più elevati significano anche maggiori costi per il finanziamento delle attività aziendali, con un impatto negativo sugli utili societari e una pressione su azioni e spread del credito corporate.Inoltre, - continua il contributo - il comportamento congiunto di azioni e obbligazioni — che negli ultimi vent’anni ha mostrato una correlazione negativa — tende aQuesta correlazione negativa è un pilastro di molte strategie di allocazione degli asset, soprattutto nei periodi di volatilità. Se i tassi di interesse dovessero restare alti, la tenuta di questa relazione verrebbe meno, rendendo ancora più importante il ruolo di strumenti diversificanti alternativi.Nel complesso, riteniamo ancora probabile un calo dei tassi nel medio-lungo termine. Tuttavia,Questi fattori influenzeranno inevitabilmente lo scenario macroeconomico e le decisioni d’investimento.Sebbene i mercati abbiano reagito con calma al recente downgrade, l’evento è un ulteriore promemoria delle difficoltà fiscali in corso e delle possibili conseguenze per gli investitori.tra azioni e obbligazioni sono tutti elementi da considerare attentamente nel definire strategie d’investimento di lungo periodo.