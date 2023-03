Eurotech, downgrade di Intesa ad Add con taglio target price

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 4,7 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), portando anche ilsul titolo ad "" da "Buy". Gli analisti affermano che ricavi ed EBITDA margin sono tornati a livelli più "standard" nel quarto trimestre del 2022, e che hanno ridotto le stime a causa della scarsa visibilità nel secondo semestre del 2023."Considerando la scarsa visibilità sul 2H23, un margine lordo inferiore e costi di struttura più elevati, abbiamo ridotto lea 110 milioni di euro e abbassato ilal 14,1% - si legge in una nota - Per il FY24 abbiamo previsto una crescita dei ricavi del 17% e un margine EBITDA del 18,1%, innescato da un miglioramento del margine lordo e dalla leva operativa".