Gervasoni (AIFI): private equity cresce più della Borsa, ma non è "contro" la Borsa

(Teleborsa) - ". Dobbiamo infatti crescere insieme, con le imprese private-equity-backed che possono finire in Borsa". Lo ha affermato, Direttrice Generale di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt), durante il convegno annuale dell'associazione in corso a Milano - ha aggiunto - ma dobbiamo crescere assieme in un contesto dove dobbiamo ragionare senza frontiere, attirando capitale internazionale e le imprese italiane devono continuare ad attrarre gli operatori internazionali".Parlando del private capital in Italia, Gervasoni ha sottolineato che "hae un capitale umano che conta 550mila dipendenti"."Abbiamo un, è un valore su cui dobbiamo lavorare con tutte le incertezze del contesto, e in cui ogni azienda è un film suo. Ma dobbiamo portare queste aziende a valere molto di più tramite add-on, crescita internazionale e valorizzazione in generale"."Questo- ha spiegato - Per questo è necessario potenziare la raccolta di capitali. Il private equity francese negli ultimi cinque anni ha raccolto da fondi e casse 9,9 miliardi contro i 3,4 miliardi in Italia, dalle assicurazioni 18,3 miliardi di euro contro i nostri 2,1 e da investitori individuali e family office 14,4 miliardi contro i 2,2 miliardi dell'Italia.".