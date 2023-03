Scannapieco (CDP): private capital è leva importante per sviluppo, fare più sistema

(Teleborsa) - "CDP sostiene imprese e startup sia mobilitando risorse proprie, ma - sempre di più - mobilitando risorse terze, vedendo il, ma anche per il tessuto imprenditoriale con la creazione di nuove aziende, l'innovazione di quelle esistenti e lo stimolo a sviluppare nuove competenze". Lo ha affermato, amministratore delegato e direttore generale di CDP, durante il convegno annuale di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) in corso a Milano."La logica è quella di- ha spiegato - con l'obiettivo, soprattutto attraverso l'attività di fondi di fondi, di sostenere l'attività di SGR attive in Italia". "Anche nelle ristrutturazioni l'obiettivo è di aiutare il mercato e non intervenire direttamente, anche se alcune azioni per le società in portafoglio le dobbiamo fare", ha aggiunto."Vogliamo consolidare il nostro ruolo di operatore istituzionale,con il focus sull'impatto, cioè i fondi in cui investiamo devono avere una misurazione degli effetti dell'impatto", ha evidenziato.Scannapieco ha sottolineato che CDP è attenta a trovare "i market gap dell'Italia e cosa può fare un player market-oriented come Cassa per colmarli". È però "fondamentale che si lavori a sistema, con leche hanno una grandeai player internazionali e dovrebbero averne".