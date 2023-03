DEKRA e ICEA insieme per certificare un futuro etico e sostenibile

(Teleborsa) -, due eccellenze della certificazione internazionale, volte a mettere in sicurezza uomo e ambiente, si uniscono sinergicamente per moltiplicare il loro raggio d’azione e gli obiettivi da raggiungere siglando un, con lo scopo di offrire al mercato un panel più ampio di certificazioni, mettendo insieme le reciproche competenze. La branch italiana di DEKRA, colosso tedesco leader nel settore del Testing, Ispezione e Certificazione, e ICEA, organismo di controllo no profit leader nella certificazione di prodotti e servizi basati su standard etici ed ambientali, hanno avviato un sodalizio volto a supportare appieno le aziende che intendono migliorare il proprio posizionamento qualitativo e sostenibile.La nuova partnership porta in dote la grande esperienza didi ICEA, sinonimo di controllo, qualità e garanzia in ambito Food e Non Food, e le competenze approfondite di certificazione di processo da sempre fiore all’occhiello della business unit di DEKRA Italia. A stringersi la mano per le due aziende, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia,, Country Operations Manager,, Consigliere ICEA delegato alle relazioni esterne, e, Direttore Tecnico ICEA.“Fin dalla sua istituzione, uno dei pilastri su cui si fonda DEKRA è quello di garantire la sicurezza in strada, in casa e sul lavoro grazie all’utilizzo di tecnologie e attrezzature adeguate, rispettando elevati standard e best practies. Da sempre l’azienda punta a essere tra i leader mondiali per sostenibilità e sicurezza. In tal senso, siamo orgogliosi di questo nuovo accordo con ICEA per assicurare un futuro etico, qualitativo e sostenibile alle aziende che si affidano alle nostre competenze”. Lo ha dichiarato, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia.“L’impegno di ICEA affonda le radici nel biologico, ma si proietta verso una visione più profonda: quella di un modello di economia sostenibile e solidale, con stili di vita che richiedono una conversione responsabile di metodi, sistemi e pratiche. L’accordo con DEKRA è in linea con la nostra idea di futuro” ha commentato, “orientata verso un prodotto certificato che diventi strumento per la condivisione di valori cardinali quali il rispetto e la cura dell’ambiente, la salute, la giustizia e la legalità. ICEA crede, sopra ogni cosa, in un futuro sostenibile inteso come strumento con cui affrontare le sfide sempre più urgenti dei nostri tempi”.Grazie a questo, ICEA e DEKRA non solo rafforzano il loro impegno per un’economia sostenibile, fondata sul rispetto dell’ambiente e del genere umano, ma si propongono sul mercato come una realtà solida e innovativa, anche nella ricerca e nello sviluppo di nuovi servizi.