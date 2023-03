FILA, Equita conferma Buy con solido outlook. TP ridotto

Equita

FILA

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 11,3 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, la creatività e il disegno, e confermato ilsul titolo. La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha comunicato i risultati per il 2022 , con gli analisti che parlano di "P&L sotto le attese ma FCF leggermente meglio".Il broker ha confermato ladi2023, mentre ha ridotto l'del 7% per maggior oneri finanziari/minoranze. Il2023 è visto a 43 milioni di euro (da 55 milioni di euro per maggior Capex in India/costi straordinari)."Apprezziamo la comunicazione di un(prima volta)", scrivono gli analisti, aggiungendo che "il titolo non è lontano dai minimi di marzo 2020 a dispetto di 125 milioni di euro di FCF cumulata (2020-22)".