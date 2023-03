Il Sole 24 ORE torna in utile nel 2022 dopo 14 anni

Il Sole 24 ORE

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 211,6 milioni di euro (in crescita del 3,9% rispetto al 2021). In particolare, i ricavisono in crescita del 2,9% a 90,8 milioni di euro, i ricavidiminuiscono del 2,3% a 98,6 milioni di euro (principalmente per la contrazione dei ricavi generati dalla vendita dei prodotti cartacei) e gliricavi registrano una crescita del 53,4% a 22,1 milioni di euro (principalmente grazie ai maggiori ricavi dell'area Cultura e dei prodotti più innovativi dell’area Servizi Professionali e Formazione).L'è positivo per 32 milioni di euro e si confronta con un EBITDA positivo per 11,3 milioni di euro del 2021. Ilattribuibile ad azionisti positivo per 0,5 milioni di euro, in miglioramento di 21,6 milioni di euro rispetto al risultato negativo per 21 milioni di euro del 2021."Abbiamo, al netto di partite non ricorrenti, con un miglioramento di 2,1 milioni di euro rispetto al 2021, grazie alla valorizzazione del nostro brand su un percorso di innovazione e sostenibilità", ha commentato l'"Un risultato che, seppur contenuto, segnasoprattutto se si considera la crisi strutturale del settore dell'editoria e il contesto macroeconomico e geopolitico condizionato dalla guerra in Ucraina, il caro energia e materie prime, la ripresa dell’inflazione - ha aggiunto - Consapevoli che lo scenario futuro rimane complesso, siamo orgogliosi di dare un segnale di un solido e concreto cambio di passo che il gruppo ha compiuto verso la costruzione di un business sostenibile".Laal 31 dicembre 2022 è negativa per 43,8 milioni di euro e si confronta con un valore al 31 dicembre 2021 negativo per 63,8 milioni di euro, in miglioramento di 20 milioni di euro.