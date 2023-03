BCE, Nagel: rialzi tassi non terminati, mantenerli restrittivi per tempo necessario

(Teleborsa) - "Il Consiglio direttivo della BCE ha apportato un'inversione di tendenza senza precedenti nella posizione politica per tenere sotto controllo i tassi di inflazione storicamente elevati: in soli nove mesi, i tassi di interesse di riferimento sono aumentati di 350 punti base. Se l'inflazione si sviluppa come previsto, questo, a mio avviso,". Lo ha affermato, presidente della Bundesbank e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), ad un evento a Edinburgo."Sarà necessario innalzare i tassi di policy a livelli sufficientemente restrittivi per riportare tempestivamente l'inflazione al 2% - ha aggiunto - Allo stesso modo, dovremmoa garantire una stabilità duratura dei prezzi".Inoltre, ha ricordato Nagerl, "per completare gli aumenti dei tassi ufficiali, stiamo" e "ciò eliminerà la pressione al ribasso sui tassi a lungo termine che non è più giustificata".Il Consiglio direttivo ha deciso di interrompere il reinvestimento completo dei rimborsi nell'ambito dell'Asset Purchase Programme (APP) a partire da marzo 2023 e il portafoglio APP sarà ridotto a un ritmo misurato e prevedibile, ovvero in media di 15 miliardi di euro al mese fino a fine giugno". "Per il terzo trimestre,- ha detto il banchiere centrale tedesco - La normalizzazione del bilancio è una parte importante del cambiamento del corso della politica monetaria"."Finora il quadro è chiaro:", ha evidenziato.