Asset Digitali, afflussi record per 785 milioni di dollari: Ethereum guida la ripresa

(Teleborsa) - La scorsa settimana, gli asset digitali hanno registrato, raggiungendo un totale di785 milioni di dollari a livello globale. Gli afflussi complessivi da inizio anno ammontano ora a 7,5 miliardi di dollari, superando il precedente picco di 7,2 miliardi registrato a inizio febbraio. Un risultato che ha consentito il pieno recupero rispetto ai quasi 7 miliardi di dollari di deflussi verificatisi durante la correzione delle valutazioni tra febbraio 2025 e marzo 2025.E' quanto emerge dal consueto report settimanale di, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency, a cura di James Butterfill, Head of Research., il sentiment degli investitori è rimasto diviso tra i diversi Paesi. Stati Uniti, Germania e Hong Kong hanno registrato afflussi rispettivamente di 681 milioni, 86,3 milioni e 24,2 milioni, con Hong Kong che ha segnato il suo maggiore afflusso da novembre 2024. Al contrario, Svezia, Canada e Brasile hanno visto deflussi rispettivamente di 16,3 milioni, 13,5 milioni e 3,9 milioni.ha attirato afflussi per 557 milioni, in calo rispetto alla settimana precedente, probabilmente a causa dei segnali restrittivi persistenti da parte della Federal Reserve statunitense. Lo short-Bitcoin ha registrato la quarta settimana consecutiva di afflussi,per un totale di 5,8 milioni di dollari, un andamento che riflette l’orientamento degli investitori in seguito ai recenti rialzi nelle valutazioni.ha registrato la performance migliore, con afflussi pari a 205 milioni la scorsa settimana e 575 milioni da inizio anno, segno di un rinnovato ottimismo da parte degli investitori dopo il successo dell’aggiornamento Pectra e la nomina del nuovo co-direttore esecutivo Tomasz Stanczak. Al contrario, Solana è stato l’unico ETP a registrare deflussi, pari a 0,89 milioni.