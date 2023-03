Eurozona, indici PMI: ripresa del settore terziario accelera la crescita a marzo

(Teleborsa) -, consolidando i segnali di una ripresa dell'economia dopo il calo registrato alla fine dello scorso anno, con una performance positiva dei servizi che compensa le debolezze del settore manifatturiero. Secondo le stime preliminari di S&P Global,è sceso a marzo a 47,1 punti dai 48,5 precedenti, risultando inferiore ai 49 punti attesi dagli analisti. Si rafforza il, attestandosi a 55,6 punti rispetto ai 52,7 precedenti e ai 52,5 punti attesi. Di conseguenza, ilsi porta a 54,1 punti dai 52 precedenti (era atteso a 51,9 punti).Fra le maggiori economie europee, lamostra un deterioramento del PMI manifatturiero a 44,4 da 46,3, sotto il consensus di 47 punti, e un aumento del PMI sevizi a 53,9 da 50,9 (sopra il 51 atteso). In, il PMI manifatturiero si porta a 47,7 da 47,7 (48 punti il consensus) e il PMI servizi a 55,5 da 53,1 (era atteso 52,5)."Entrando nella stagione primaverile,, con l'attività economica di marzo in crescita al tasso più rapido in dieci mesi - ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence - I dati d'indagine si mostrano in linea con una crescita del PIL del primo trimestre dello 0,3%, accelerando a un tasso equivalente allo 0,5% nel solo mese di marzo"."Dai minimi registrati negli ultimi mesi dello scorso anno, la crescita ha ripreso slancio poiché, le pressioni inflazionistiche sono diminuite e i ritardi senza precedenti degli approvvigionamenti avutisi nel periodo pandemico sono stati sostituiti da miglioramenti record dei tempi di consegna dei fornitori - ha aggiunto - La fiducia economica sta inoltre mostrando finora una incoraggiante capacità di recupero a fronte delle ulteriori impennate dei tassi di interesse e delle incertezze causate dalle recenti tensioni nel settore bancario".Williamson però sottolinea che ", alimentata quasi esclusivamente dal settore terziario con il manifatturiero in ampio stallo e in difficoltà nel sostenere la produzione a fronte di una domanda in calo".