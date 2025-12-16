Wall Street prosegue all'insegna dei segni meno

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

sanitario

utilities

Walt Disney

Boeing

Procter & Gamble

IBM

Merck

United Health

Johnson & Johnson

Comcast Corporation

Synopsys

T-Mobile US

Shopify

Baker Hughes Company

Diamondback Energy

Biogen

ARM Holdings

(Teleborsa) -, con gli investitori che valutano i dati sui posti di lavoro e l'attività economica e mantengono vive le speranze di futuri tagli dei tassi di interesse.Il tanto atteso rapporto sul lavoro ha mostrato a novembre un, oltre il 4,5% attese e il 4,4% del mese precedente, e, oltre le 50 mila previste e dopo che a ottobre l'economia aveva perso 105.000 posti di lavoro, riflettendo l’uscita di oltre 150.000 dipendenti federali.Inoltre, ihanno suggerito che "la recente impennata di", ha affermato Chris Williamson, Chief Business Economist di S&P Global Market Intelligence. La stima preliminare sull'indiceindica infatti un livello di 51,8 punti, in rallentamento dai 52,2 punti di novembre e dai 52 punti delle stime degli analisti. In frenata anche l'indice del settore terziario. La stima flash sulindica un valore di 52,9 punti, che si confronta con i 54,1 di novembre e con i 54,0 del consensus. Ilsi attesta dunque a 53,0 punti dai 54,2 precedenti, a fronte dei 53,9 punti del consensus.Tra gli indici principali, ilaccusa una discesa dello 0,87%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 6.764 punti, ritracciando dello 0,76%. Sotto la parità anche il, che mostra un calo dello 0,50%; come pure, leggermente negativo l'(-0,7%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. I maggiori cali sono registrati dai comparti(-3,01%),(-1,71%) e(-0,97%).del Dow Jones,(+1,10%),(+0,82%) e(+0,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,40%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,22%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,98%.scende dell'1,96%.Al top tra i, si posizionano(+3,30%),(+1,43%),(+1,39%) e(+1,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,55%.Calo deciso per, che segna un -3,76%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,12%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,09%.