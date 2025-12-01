UK, PMI manifatturiero novembre sale a 50,2 punti, il massimo degli ultimi 14 mesi

(Teleborsa) - La produzione manifatturiera del Regno Unito è aumentata per il secondo mese consecutivo a novembre
, con l'arresto della recente flessione dei nuovi ordini. I dati dell'indagine condotta da S&P Global hanno indicato che il settore manifatturiero ha beneficiato del miglioramento della domanda interna e di una contrazione più contenuta dei nuovi ordini destinati all'export.
L'indice S&P Global UK Manufacturing Purchasing Managers' Index™ (PMI®) destagionalizzato ha raggiunto il massimo degli ultimi 14 mesi di 50,2 punti a novembre, in linea con il consensus, in rialzo rispetto al 49,7 di ottobre
. Si è trattato del primo valore superiore alla soglia neutrale di 50,0 del PMI da settembre 2024.
S&P Global ha fatto sapere che l'indagine è stata condotta dal 12 al 25 novembre, prima dell'annuncio del Bilancio da parte del Cancelliere dello Scacchiere il 26 novembre
.Rob Dobson, Direttore di S&P Global Market Intelligence
, ha commentato: "A novembre si sono registrati ulteriori segnali di ripresa
nel settore manifatturiero del Regno Unito. L'indice PMI principale è tornato in territorio di crescita per la prima volta in oltre un anno, con la produzione in aumento per il secondo mese consecutivo e la tendenza dei nuovi ordini in stabilizzazione dopo 13 mesi di continuo calo. Anche l'ottimismo delle imprese ha continuato a riprendersi
, raggiungendo il massimo degli ultimi nove mesi".
"I dati sono particolarmente incoraggianti
, poiché questo miglioramento si è verificato nonostante novembre abbia registrato elevati livelli di incertezza aziendale, e in alcuni casi un elemento di pessimismo, in vista del Bilancio autunnale", ha sottolineato Dobson.
"La scomparsa di questa incertezza causata dal lungo periodo di avvicinamento all'annuncio del bilancio del Cancelliere dovrebbe, si spera, dare una spinta a dicembre, ma sarà interessante vedere in che misura le imprese potrebbero reagire all'assenza di misure significative a sostegno della crescita
. Dopotutto, nonostante il miglioramento delle performance del settore manifatturiero, la crescita è ancora preoccupantemente debole".
"L'aumento delle pressioni competitive e il rallentamento dell'inflazione dei costi hanno nel frattempo portato a un taglio dei prezzi alla produzione per la prima volta in oltre due anni. Questa combinazione di debole performance industriale e di attenuazione delle pressioni sui prezzi contribuirà a spostare il dibattito politico dai timori di inflazione al sostegno della crescita economica", ha concluso Dobson.(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)