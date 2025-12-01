UK, PMI manifatturiero novembre sale a 50,2 punti, il massimo degli ultimi 14 mesi

(Teleborsa) - La, con l'arresto della recente flessione dei nuovi ordini. I dati dell'indagine condotta da S&P Global hanno indicato che il settore manifatturiero ha beneficiato del miglioramento della domanda interna e di una contrazione più contenuta dei nuovi ordini destinati all'export.L'indice S&P Global UK Manufacturing Purchasing Managers' Index™ (PMI®) destagionalizzato ha raggiunto il. Si è trattato del primo valore superiore alla soglia neutrale di 50,0 del PMI da settembre 2024.S&P Global ha fatto sapere che l'indagine è stata condotta dal 12 al 25 novembre,, ha commentato: "A novembre si sono registratinel settore manifatturiero del Regno Unito. L'indice PMI principale è tornato in territorio di crescita per la prima volta in oltre un anno, con la produzione in aumento per il secondo mese consecutivo e la tendenza dei nuovi ordini in stabilizzazione dopo 13 mesi di continuo calo. Anche l', raggiungendo il massimo degli ultimi nove mesi"."I dati sono, poiché questo miglioramento si è verificato nonostante novembre abbia registrato elevati livelli di incertezza aziendale, e in alcuni casi un elemento di pessimismo, in vista del Bilancio autunnale", ha sottolineato Dobson."La scomparsa di questa incertezza causata dal lungo periodo di avvicinamento all'annuncio del bilancio del Cancelliere dovrebbe, si spera, dare una spinta a dicembre, ma. Dopotutto, nonostante il miglioramento delle performance del settore manifatturiero, la crescita è ancora preoccupantemente debole"."L'aumento delle pressioni competitive e il rallentamento dell'inflazione dei costi hanno nel frattempo portato a un taglio dei prezzi alla produzione per la prima volta in oltre due anni. Questa combinazione di debole performance industriale e di attenuazione delle pressioni sui prezzi contribuirà a spostare il dibattito politico dai timori di inflazione al sostegno della crescita economica", ha concluso Dobson.