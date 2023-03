Giglio.com, Alantra taglia target price e conferma Buy

Alantra

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 4,9 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca, mantenendo ilsul titolo a. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del 2022.Gli analisti osservano che Giglio.com ha riportato un "" per il secondo semestre e l'intero esercizio, con EBITDA in linea con le stime. Gross Merchandising Value e ricavi sono stati leggermente inferiori, pur superando i benchmark dei peers. I KPI sono migliorati su tutta la linea, grazie all'espansione internazionale. Il margine EBITDA è salito a pareggio/leggermente positivo nel secondo semestre. Una "" è la, che è risultata inferiore alle attese a causa dei cambiamenti nelle politiche commerciali.Alantra haper il FY23/24 del 7%/9% per riflettere il difficile contesto economico/finanziario, pur mantenendo la. "Prevediamo ancora che il gruppo diventi EBITDA positivo nel 2023, mentre l'utile netto dovrebbe tornare a livelli positivi a partire dal 2024", si legge nella ricerca.