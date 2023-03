Finanza.tech, ricavi 2022 salgono a 3,6 milioni. Margini in calo

Finanza.tech

(Teleborsa) -, società fintech quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 3,59 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto al 2021). I ricavi afferiscono per il 57% al servizio di Cessione del Credito di Imposta (2,05 milioni), per il 24% alla service line di Procurement Finanza Indiretta (0,87 milioni), per il 17% dall'attività di Consulenza (0,61 milioni) e per il restante 2% alle altre service line (0,06 milioni).L', pari a 0,30 milioni di euro (1,31 milioni al 31 dicembre 2021), ha subito un decremento per le attività di investimento che il gruppo ha portato avanti nel corso dell'esercizio, con particolare riguardo ai costi operativi. L'si è assestato al 8,5% (41,2% al 31 dicembre 2021). L'esercizio si chiude con unpari a 0,10 milioni di euro (0,47 milioni al 31 dicembre 2021)."Finanza.tech ha dimostrato unaintervenute nel 2022 - ha commentato il- Nonostante le condizioni di mercato sfavorevoli, sono state portate avanti senza esitazione le attività di investimento: ad un anno dalla quotazione su Euronext Growth Milan, Finanza.tech può vantare, che ci ha consentito di attrarre talenti e consolidare il nostro team, e infrastrutture tecnologiche in continua evoluzione, grazie alle quali abbiamo ottenuto riconoscimenti importanti, anche a livello internazionale, e sulle quali abbiamo accelerato il processo di evoluzione del nostro modello di business"."Neidi questi sforzi, attraverso il perfezionamento di importanti accordi nell'ambito della cessione dei crediti d'imposta e dell'analisi automatizzata del merito creditizio per importanti player di mercato, certi di poter consolidare e accrescere sempre di più i nostri risultati e il nostro posizionamento competitivo", ha aggiunto.Il gruppo presenta unnegativo (cassa) per 0,62 milioni di euro (cassa per 3,16 milioni al 31 dicembre 2021), influenzato dalle attività di investimento e dalla provvista finanziaria raccolta in sede di IPO.