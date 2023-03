Piquadro, informativa settimanale sul buy-back

Piquadro

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie,ha reso noto di aver, tra il 20 e il 24 marzo 2023, complessivamenteal prezzo medio di 1,7453 euro, per un controvalore pari a 15.342,65 euro.A seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 24 marzo il produttore italiano di pelletteria detiene 1.890.918 azioni proprie pari al 3,7818% del capitale sociale.A Milano, oggi, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,13%.