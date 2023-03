Tinexta prosegue lo share buy-back

Tinexta

(Teleborsa) - Con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’Assemblea degli Azionisti il 28 aprile 2022,ha comunicato di aver, tra il 22 e il 24 marzo 2023 inclusi, complessiveal prezzo unitario medio di 20,27818 euro, per uncomplessivo diGli acquisti hanno la finalità principale di dare esecuzione al "Piano di Stock Option 2020-2022" e al "Piano di Stock Option 2021-2023" fermo restando che il Consiglio si riserva in ogni caso la facoltà di destinare le azioni oggetto del Buyback alle ulteriori finalità approvate dall'Assemblea del 28 aprile 2022.Quindi, a seguito degli acquisti comunicati il 19 dicembre, la società che opera nell'industria dei servizi internet e software detiene 1.645.923 azioni ordinarie proprie, pari al 3,487% dell’attuale capitale sociale.Nel frattempo, in Borsa,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 20,02 euro.