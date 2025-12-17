Milano 15:53
44.255 +0,60%
Nasdaq 15:53
25.059 -0,30%
Dow Jones 15:53
48.304 +0,39%
Londra 15:53
9.840 +1,60%
Francoforte 15:53
24.090 +0,05%

Piazza Affari: andamento sostenuto per il FTSE Italia All-Share Financials

Il FTSE Italia All-Share Financials continua la giornata in aumento dell'1,33%.
