Milano 16:27
44.331 +0,52%
Nasdaq 16:27
25.078 +1,75%
Dow Jones 16:27
48.216 +0,69%
Londra 16:27
9.808 +0,35%
Francoforte 16:27
24.121 +0,67%

Piazza Affari: lieve rialzo per il FTSE Italia All-Share Financials

Il FTSE Italia All-Share Financials procede a piccoli passi, avanzando a 39.501,19 punti.
