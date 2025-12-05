Milano 4-dic
43.519 0,00%
Nasdaq 4-dic
25.582 -0,10%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 4-dic
9.711 0,00%
Francoforte 4-dic
23.882 0,00%

Stellantis, upgrade a Buy da DZ Bank con aumento del target price

Finanza, Consensus
Stellantis, upgrade a Buy da DZ Bank con aumento del target price
(Teleborsa) - DZ Bank ha migliorato a "Buy" da "Sell" la raccomandazione sul titolo Stellantis, colosso italo-francese dell'automotive, con un target price aumentato a 13 euro per azione dai precedenti 7,50 euro.
Condividi
```