Milano 15:12
43.793 +0,75%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 15:12
9.665 +0,10%
Francoforte 15:12
24.248 +0,49%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il FTSE Italia All-Share Financials
Il FTSE Italia All-Share Financials continua la giornata in aumento dell'1,42%.
Condividi
```