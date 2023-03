Auto, Commissione UE: accordo storico su nuovi obiettivi stazioni di ricarica e rifornimento

(Teleborsa) - La Commissione ha accolto con favore l' accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio per aumentare il numero di stazioni die didiaccessibili al pubblico, soprattutto presso i principali poli e corridoi di trasporto dell'Unione europea. "Si tratta di un accordo storico, che consentirà la transizione verso une contribuirà al nostro obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030", si legge in una nota della Commissione."La transizione verso una mobilità a zero emissioni deve poggiare sull'infrastruttura giusta, pronta quando ve ne è bisogno là dove ve ne è bisogno. Vogliamo che ogni conducente in Europa - che sia al volante di veicoli elettrici o di altro tipo - abbia la certezza di poter viaggiare con tranquillità in tutto il continente. Con questo accordo garantiamo che in tutta Europa siano disponibili opzioni sufficienti e di agevole utilizzo, sia per le autovetture che per i veicoli pesanti", ha dichiaratovicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo."L'accordo odierno – ha aggiuntocommissaria per i Trasporti – ci fa compiere un ulteriore passo in avanti nel percorso verso la decarbonizzazione della mobilità in Europa. Esso farà sì che i cittadini e le imprese di trasporto e logistica potranno contare su una solida rete per l'infrastruttura di ricarica e di rifornimento sulle nostre strade, nei nostri porti e aeroporti, in tutta l'Unione europea. Per molte di queste tecnologie l'Europa detiene la leadership tecnologica e tali investimenti ci aiuteranno ancor più a creare posti di lavoro in Europa".L'accordo politico raggiunto deve ora essere formalmente adottato. Una volta completato tale processo da parte dele delle nuove norme saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entreranno in vigore dopo un periodo transitorio di 6 mesi.