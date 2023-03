BCE: rischio climatico ha impatto significativo su profilo di rischio del bilancio dell'Eurosistema

(Teleborsa) - I due tipi principali di, rischio di transizione e rischio fisico, "hanno". Lo afferma la Banca centrale europea (BCE), che ha pubblicato i risultati di uno stress test sul rischio climatico del bilancio dell'Eurosistema, condotto nel 2022 come parte del suo piano d'azione per includere considerazioni sul cambiamento climatico nella sua strategia di politica monetaria.Glidifferiscono nei termini in cui si presume che le politiche climatiche siano state attuate (principalmente sotto forma di carbon tax) e dei diversi tipi di rischio climatico che si prevede si materializzeranno di conseguenza. Lo scenariocomporta un grave rischio fisico ma non comporta un rischio di transizione, in quanto si basa sul presupposto che le politiche climatiche non vengano applicate. Nello scenario di, l'attuazione delle politiche climatiche è ritardata, portando a un grave rischio di transizione ma solo a un rischio fisico limitato.Inoltre, l'esercizio di stress test ha preso in considerazioneprogettati dal personale della BCE: uno scenario di rischio di inondazione, che include gravi pericoli fisici che si materializzeranno su un orizzonte di un anno; e uno scenario di transizione disordinato a breve termine, che anticipa forti aumenti dei prezzi del carbonio su un orizzonte a breve termine (tre anni).Gli scenari di transizione disordinata e di stress a lungo termine del "hot house world" producono stime di rischio superiori tra il 20% e il 30% rispetto a quelle dello scenario di transizione ordinata. Lo scenario "hot house world" genera un impatto di rischio più elevato, dimostrando che ilIl risultato aggregato è guidato principalmente dalle, che in tutti gli scenari contribuiscono maggiormente all'aumento del rischio totale rispetto alle altre tipologie di esposizioni finanziarie incluse nell'ambito di questo esercizio.L'impatto del rischio climatico sulle obbligazioni societarie è particolarmenteper ciascuna tipologia di rischio. L'impatto del rischio di transizione, ad esempio, si concentra principalmente in un numero limitato diparticolarmente vulnerabili al rischio climatico (e che hanno, in media, un alto livello di emissioni in percentuale sui ricavi), mentre l'impatto del rischio fisico il rischio è concentrato in alcune