DiaSorin in rialzo, assist da analisti dopo i conti

azienda produttrice di apparati diagnostici

(Teleborsa) - Scambia al rialzo il titoloche sta mettendo a segno un modesto profit a +1,47%.A dare linfa alle azioni contribuiscono le valutazioni degli analisti. In particolare,ha confermato il giudizio "buy" all'indomani della diffusione dei risultati di bilancio 2022 che tuttavia hanno evidenziato margini in calo con ricavi Covid che continuano a diminuire.Gli esperti dihanno rivisto il giudizio ad "accumulate" e il target price a 112 euro che si confrontano con i 99,14 euro delle attuali quotazioni.La tendenza ad una settimana dell'è più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 98,32 Euro con prima area di resistenza vista a 100,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 97,2.