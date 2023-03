Processo Juventus, il gup dispone la responsabilità civile anche per Ernst&Young

(Teleborsa) - Si è aperta a Torino l'sulche ha portato alla penalizzazione di 15 punti ai danni dellaIl giudice, Marco Picco, ha citato la società bianconera e il colosso delle revisioni contabilicome responsabili civili: in sostanza, le due figure su cui, in caso di sentenza di colpevolezza degli imputati, le parti civili possono rivalersi per ottenere un risarcimento. Il loro eventuale ingresso nel procedimento sarà discusso il 10 maggio.A chiederne il coinvolgimento sono stati i legali di alcuniFra i 13 imputati, infatti, figurano due professionisti che si occuparono per conto della multinazionale britannica della revisione di un paio di bilanci del club esprimendo (in maniera illegittima secondo l'accusa) pareri favorevoli. L'esercito delle aspirantiper ora conta una cinquantina di unità. Qualcuno si è mosso per proprio conto, altri si sono appoggiati ad associazioni comee Siti. "Chi ha comprato azioni Juventus intorno al 2019 ha vissuto una crescita iniziale del 40% e, quindi, un tracollo di circa il 79%", ha dichiarato l'avvocato Mariacristina Macrì per conto di un suo assistito. "Abbiamo casi – ha spiegato Tiziana Sorriento, legale del Codacons - di persone che hanno perso dai cinque ai diecimila euro, e anche una che ha patito un danno di 50 mila".Occhi puntati soprattutto su chi non si è costituito parte civile. Laera regolarmente in aula e ha presentato la richiesta. L', nonostante fosse stata inclusa nella lista delle persone offese, non c'era. Assente anche laE assenti le due superstarche in base al materiale raccolto dalla procura avrebbero le carte in regola per chiedere milioni di arretrati alla loro ex squadra.Uno dei legali della Juventus ha fatto sapere che una volta esaurita la fase della cosiddetta costituzione delle parti si passerà alle eccezioni vere proprie: "la prima sarà quella sullaLa richiesta è di trasferire il processo a Milano (o in subordine a Roma). Ed è molto probabile che il gup Picco, applicando la riforma Cartabia, passerà la palla allaSi profila, insomma, un lungo stop. Nel frattempo andrà avanti la partita della Juventus con lail 19 aprile il Consiglio di garanzia discuterà il ricorso contro il -15 in classifica, mentre la procura federale sarebbe sul punto di chiudere la nuova indagine sulla manovra stipendi.