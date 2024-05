Somec: Stefano Rosa Uliana alla guida di Mestieri

Somec

(Teleborsa) -, specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano in ambito civile e navale, ha nominato quale, il quale ha assunto la responsabilità dal 6 maggio 2024.Il nuovo incarico - spiega la società in una nota - persegue l’obiettivo di integrare nel Gruppo esperienze gestionali consolidate e di rafforzare il management, per poter cogliere tutte le opportunità del processo di crescita già avviato.Mestieri si compone di diverse aziende italiane specializzate nella lavorazione artigianale di pregio di vari materiali, fra i quali metalli, marmi, legno e tutto quanto contribuisce alla realizzazione su scala globale di opere iconiche negli ambiti residenziale, retail, hospitality e navale. Nel corso dell’esercizio 2023, Mestieri ha realizzato ricavi pari a 95,7 milioni di euro, in crescita del 37,3% rispetto all’anno precedente.