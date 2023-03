Solid World, CdA approva bilancio 2022 con risultati in crescita

Solid World

(Teleborsa) - Il CdA diapprova il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 che si chiude con un EBITDA pari a Euro 4 milioni, in aumento del 5,2% rispetto a Euro 3,8 milioni al 31 dicembre 2021. L’ EBITDA Adjusted si attesta a 4,1 milioni, con Ebitda margin Adjusted pari al 6,7% (Euro 4,1 milioni al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2021 pro-forma, con un’incidenza in entrambi pari al 7,0%), include proventi ed oneri straordinari (tra cui plusvalenze e minusvalenze) il cui netto è pari ad Euro 0,08 milioni (Euro 0,27 milioni al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2021 pro-forma).L’è pari a Euro 1,4 milioni, dopo ammortamenti e accantonamenti per complessivi Euro 2,6 milioni (Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2021 pro-forma). Ilè pari a Euro 0,1 milioni (Euro -0,2 milioni al 31 dicembre 2021 e Euro -0,1 milioni al 31 dicembre 2021 pro-forma).(debito) è pari a Euro 12,3 milioni al 31 dicembre 2022, rispetto a Euro 15,3 milioni al 31 dicembre 2021 ed Euro 13,9 milioni al 31 dicembre 2021 pro-forma. La variazione rispetto al 31 dicembre 2021 è riconducibile principalmente alla riduzione del debito finanziario corrente e non corrente e all’incremento delle altre attività correnti.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell’utile d’esercizio, pari ad Euro 195.435,99: per Euro 9.771,80 a riserva legale; per Euro 155.965,88 a copertura delle perdite rinviate a nuovo; per Euro 29.698,31 a riserva di utili portati a nuovo.