Spindox, ricavi 2022 in crescita del 19% e utile in calo

Spindox

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), ha chiuso il 2022 con unpari a 82,4 milioni di euro (+19,2% vs 2021), undi 6,3 milioni di euro (+6,7%) e undi 0,6 milioni (2,7 milioni al 31.12.2021). Commentando il calo dell'utile, la società segnala: un incremento degli oneri finanziari netti, delle imposte dirette e del risultato netto positivo di pertinenza di terzi.L'al 31 dicembre 2022 è negativo (debito) e pari a 3,9 milioni di euro, rispetto a un valore positivo (cassa) pari a 1,2milioni di euro al 31 dicembre 2021."Il 2022 è stato per molti versi un anno straordinario - ha commentato l'- La crescita del valore della produzione del 19,2% rispetto all'anno precedente rappresenta un risultato notevole per Spindox. Esso dimostra l'efficacia della nostra strategia incentrata sue due direttrici: da un latoin termini sia di settori serviti sia di competenze, dall'altro ilnell'ambito delle tecnologie più innovative, che supportano la trasformazione del business dei nostri clienti".