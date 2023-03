Walgreens, utile trimestrale in calo ma sopra le attese

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nella distribuzione di prodotti per la salute e il benessere, ha registratoin aumento del 3,3% a 34,9 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2023 (terminato il 28 febbraio 2023), con un aumento del 4,5% su base valutaria costante. L'utile netto è stato di 703 milioni di dollari, rispetto agli 883 milioni di dollari del trimestre di un anno fa.L'è diminuito del 20,3% a 0,81 dollari. L'è diminuito del 27,2% a 1,16 dollari, in calo del 25,8% su base valutaria costante, riflettendo un vento contrario del 26% dovuto al calo del vaccino COVID-19 e dei volumi di test.L'EPS rettificato è stato, tuttavia, superiore alla stima media deglidi 1,10 dollari, secondo i dati di Refinitiv.Walgreens Boots Alliance ha confermato lasull'utile per azione dell'intero anno - da 4,45 a 4,65 dollari - poiché la forte crescita del core business è più che compensata dal calo della domanda COVID-19.