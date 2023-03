BCE, Kazimir: continuare ad alzare tassi, forse a ritmo più lento

(Teleborsa) - "Abbiamo illustrato uno scenario base la scorsa settimana secondo il quale ritengo che l'inflazione sia troppo alta e lo sia stata per troppo tempo" e "se non ci allontaneremo molto dalla scenario base, non dovremmo mollare il colpo, il che significa che, ma dovremmo continuare". Lo ha affermato, governatore della National Bank of Slovakia (NBS) e membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), durante una conferenza stampa.Per quanto riguarda il, a maggio, Kazimir ha affermato che è troppo presto per speculare sull'esito. "dall'inizio di maggio - ha detto - Dovremo anche tenere conto della situazione sui mercati finanziari, di come i mercati saranno disposti a finanziare le banche e a offrire loro capitali sufficienti".