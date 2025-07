BCE lascia invariati i tassi di interesse di riferimento: inflazione pari all'obiettivo del 2%

(Teleborsa) - Laha deciso di mantenere, come ampiamente atteso dal mercato. "L’è pari attualmente al nostro obiettivo del 2% a medio termine. Le nuove informazioni sono sostanzialmente in linea con la valutazione precedente del Consiglio direttivo circa le prospettive di inflazione. Le pressioni interne suihanno continuato ad attenuarsi, a fronte di un rallentamento dei salari", ha spiegato la BCE in una nota che ha sottolineato come le precedenti riduzioni dei tassi di interesse abbiano permesso all’economia europea di resistere nonostante il difficile contesto mondiale. "Al tempo stesso, ilresta eccezionalmente incerto, soprattutto a causa delle", ha però aggiunto.I tassi di interesse suipresso la banca centrale, sullee sullerimarranno quindi invariati al 2,00%, al 2,15% e al 2,40%, rispettivamente. Per quel che riguarda i programmi di, la BCE fa sapere che il(PAA) ed il(PEPP) "si stanno riducendo a un ritmo misurato e prevedibile", dal momento che l’Eurotower non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza.Il Consiglio direttivo ha ribadito di essere determinato ad assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’. "Per definire l’orientamento di politica monetaria adeguato – ha aggiunto la BCE –, il Consiglio direttivo seguirà unin base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione. In particolare, le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse saranno basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione e dei rischi a esse associati, considerati i nuovi dati economici e finanziari, nonché della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi".Il Board è inoltre "pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti nell’ambito del proprio mandato per assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2% a medio termine e per preservare l’ordinato funzionamento deldella. "Lo strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria può essere utilizzato per contrastare ingiustificate, disordinate dinamiche di mercato che mettano seriamente a repentaglio la trasmissione della politica monetaria in tutti i paesi dell’area dell’euro, consentendo così al Consiglio direttivo di assolvere con più efficacia il proprio mandato della stabilità dei prezzi", ha infine sottolineato la BCE.