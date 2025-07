BCE, Kazimir: non mi aspetto "nulla di significativo" per agire sui tassi già a settembre

(Teleborsa) - "A prima vista, la nostra decisione della scorsa settimana di non modificare il livello dei tassi di interesse di riferimento potrebbe sembrare banale. Ma è vero il contrario. La considero una. L'inflazione nell'area dell'euro continua a scendere e siamo sempre più convinti che si tratti di un trend positivo. I dati in arrivo dall'area dell'euro ci rassicurano in merito". Lo ha affermato, governatore della National Bank of Slovakia (NBS) e membro del consiglio direttivo della BCE, in un post sul sito della banca centrale slovacca."Stiamo monitorando attentamente ciò che accade intorno a noi - ha spiegato - L'imprevedibilità del contesto, che oscura gli sviluppi futuri, richiede una vigilanza straordinaria. Sappiamo tutti benissimo che la strada può essere piuttosto accidentata e piena di insidie. Ci sono state anche informazioni positive nel fine settimana. L'. Contribuirà a ridurre l'incertezza che ha smorzato il sentiment e l'attività degli investitori e ha eroso la fiducia dei consumatori."C'è chi teme che i rischi per l'inflazione siano tutti al ribasso. Non lo sono - ha sostenuto Kazimir -e dobbiamo rimanere vigili. Tali pressioni potrebbero sorgere, ad esempio, in caso di interruzione delle catene di approvvigionamento globali. Personalmente, non vedo segnali che l'inflazione si stabilizzi permanentemente al di sotto del nostro obiettivo del 2%. Il calo previsto al di sotto dell'obiettivo il prossimo anno dovrebbe essere temporaneo. È trainato dai prezzi dell'energia e dal tasso di cambio, non da problemi nascosti nell'economia dell'eurozona.Secondo il banchiere centrale, "siamo in una. Le aspettative di inflazione sono ancorate. Tuttavia, non ci stiamo riposando, perché i rischi non sono scomparsi: permangono. Questo vale sia per la crescita economica che per l'inflazione. La nostra decisione di luglio crea lo spazio necessario per prepararci a qualsiasi cosa ci attenda".. Voglio dire, cambiare il livello dei tassi di interesse di base - ha detto Kazimir - Per questo, dovrei vedere i problemi fondamentali del mercato del lavoro. Vedrò come si evolveranno le cose. Non ci impegniamo in anticipo; in un contesto così volatile, non aiuterebbe nessuno".