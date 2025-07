BCE, Lagarde: decisione sui tassi "unanime", valutazione rischio "ampiamente condivisa"

(Teleborsa) - "La. Posso anche dirvi che la valutazione del rischio, ben delineata nella dichiarazione di politica monetaria, è stata ampiamente condivisa dai membri del Consiglio direttivo". Lo ha detto, presidente della Banca centrale europea (BCE), nella conferenza stampa che ha seguito la decisione di Francoforte di lasciare invariato il tasso di interesse principale al 2%, in linea con le attese, prendendosi una pausa nell'ambito di un ciclo di allentamento durato un anno."Ora, per quanto riguarda la strada futura, credo chedai membri del Consiglio direttivo il fatto di, che dobbiamo decidere riunione per riunione e che predeterminare un percorso o un'impostazione predefinita, il livello o lo sviluppo materiale e significativo che innescherebbe una cosa o l'altra è una questione di prospettiva e non fa parte del nostro lavoro"."La situazione e qualsiasi decisione di politica monetaria futura saranno decise sulla base dei dati, che saranno decisi di riunione in riunione e", ha ripetuto Lagarde in un altro passaggio, sottolineando che "gran parte dell'incertezza è causata dal commercio, dai dazi e dalle barriere non tariffarie" e "l'incertezza generale sull'esito ovviamente induce comportamenti diversi da parte di consumatori e investitori".