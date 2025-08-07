BCE continuerà a seguire approccio guidato dai dati. Crescita eurozona rallenta

(Teleborsa) - I dati più recenti confermano un "significativo rallentamento della crescita
economica nel secondo trimestre" per l'eurozona e segnalano "una moderazione dello slancio nel breve periodo, in un contesto di elevata incertezza
". E' quanto segnala la BCE
nel suo bollettino economico
secondo cui "indagini recenti rilevano un'espansione nel complesso modesta sia nel settore manifatturiero sia in quello dei servizi. Al tempo stesso, i maggiori dazi effettivi e attesi, il rafforzamento dell'euro e la persistente incertezza geopolitica riducono la propensione delle imprese a investire".
"Le prospettive di inflazione sono più incerte
del consueto, per effetto della volatilità dello scenario delle politiche commerciali
a livello mondiale", scrive l'Eurotower.
Nella riunione del 24 luglio 2025, il Consiglio direttivo ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. Il Consiglio direttivo è "determinato ad assicurare che l’inflazione si stabilizzi
" sull’obiettivo del 2 per cento a medio termine. Per definire l’orientamento di politica monetaria adeguato, si legge nel bollettino, "seguirà un approccio guidato dai dati", secondo il quale le "decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione
". Le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse saranno basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione e dei rischi a esse associati, considerati i nuovi dati economici e finanziari, nonché della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria.
Il Consiglio direttivo "non intende vincolarsi a un particolare percorso dei tassi
". In ogni caso, il Consiglio direttivo è "pronto ad adeguare tutti gli strumenti di cui dispone" nell’ambito del proprio mandato per assicurare che l’inflazione si stabilizzi durevolmente sull’obiettivo di medio termine e per preservare l’ordinato funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria.(Foto: Jess47200)