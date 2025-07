BCE, imprese segnalano tassi su prestiti più bassi con pressioni da tensioni commerciali

(Teleborsa) - Nell'ultima edizione del Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE) della BCE, relativa al secondo trimestre del 2025, le imprese dell'area euro hanno segnalato una diminuzione netta dei(-14% netto, rispetto al 12% del trimestre precedente), a indicare che l'allentamento della politica monetaria si sta trasmettendo alle imprese.Allo stesso tempo, il 16% netto delle imprese (in calo rispetto al 24% del trimestre precedente) ha osservato un aumento sia degli(ovvero oneri, commissioni e commissioni) sia dei(un 11% netto, in calo rispetto al 13% del primo trimestre del 2025).In questa tornata di indagine, le imprese hanno indicato unsostanzialmente invariato (un 1% netto, in calo rispetto al 4% del primo trimestre del 2025) e una disponibilità stabile di prestiti bancari (un 1% netto, in aumento rispetto all'1% netto, in calo rispetto al trimestre precedente).Ciò ha lasciato il- un indice che misura la differenza tra il fabbisogno e la disponibilità di prestiti bancari - sostanzialmente invariato (-1% netto, invariato rispetto alla precedente tornata di indagine). Guardando al futuro, le imprese prevedono un leggero miglioramento della disponibilità di finanziamenti esterni nei prossimi tre mesi.Le imprese hanno continuato a ritenere che le prospettive economiche generali siano il principaledi finanziamenti esterni (un netto 17%, rispetto al netto 21% della precedente indagine). Un netto 6% delle imprese ha indicato un miglioramento nella propensione al credito delle banche (sostanzialmente invariata rispetto alla precedente indagine).