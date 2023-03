CONSOB, Luca Filippa nominato direttore generale dal 1 luglio

London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Laha, con decorrenza. Lo scorso 15 marzo erano arrivate le dimissioni da direttore generale di Enrico Ajello, che resta in carica fino al 31 marzo, con Maria Antonietta Scopelliti che assumerà l'incarico di DG ad interim per tre mesi, mantenendo al tempo stesso il suo attuale ruolo di segretario generale.Filippa, laureato in Scienze statistiche ed economiche alla Sapienza di Roma, con studi post-universitari, ha ricopertoIn particolare, da gennaio 2020 è(LSEG), la società che gestisce l'attività italiana in ambito di indici di borsa di FTSE Russell. Dal 2014 al 2020 è stato amministratore delegato di BIt Market Services (LSEG), la società che gestisce i business commerciali del gruppo Borsa Italiana negli ambiti di servizi informativi, connettività, training e gestione eventi.