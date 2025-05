Citroen (Stellantis), Xavier Chardon nuovo CEO dal 2 giugno

Stellantis

(Teleborsa) -è stato nominato. Riporterà a Jean-Philippe Imparato, Direttore Operativo diper l'Europa Allargata.Chardon ha trascorsoin Francia, Europa e Cina. Entrato in PSA nel 1994, ha iniziato la sua carriera in Citroen in Italia. Dopo aver ricoperto diversi incarichi presso la sede centrale del marchio, ha assunto la responsabilità di Citroen in Danimarca nel 2001 e in Germania nel 2004. Dal 2007 al 2009 è stato Direttore Marketing, Stampa e Relazioni Pubbliche, prima di diventare CEO di Citroen Francia, ruolo che ha ricoperto fino al 2011.Successivamente, è entrato innel 2012 come Vicepresidente Vendite Europa, per poi assumere la responsabilità globale di marketing e comunicazione nel 2014. Nominato Vicepresidente Marketing e Clienti responsabile del marchio Volkswagen nel 2016, Chardon è poi entrato in Volkswagen Cina per guidare il "Project House Digitalization" dal 2017 al 2018, prima di assumere la carica di Vicepresidente Vendite e Marketing della joint venture SAIC-Volkswagen. Tornato in Francia nel 2021, è diventato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen Group Francia.Rientrato in Citroen nel suo nuovo ruolo, Chardon avrà il compito di, basandosi sui recenti lanci di C3, C3 Aircross e della nuovissima C5 Aircross.