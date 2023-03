Fondi LCatterton e OTPP cedono il 5,7% di Intercos

Intercos

(Teleborsa) - Conclusa con successo l’operazione di accelerated bookbuilding promossa da CP7 Beauty LuxCo, società controllata da L Catterton (“CP7”) e The Innovation Trust, società controllata da Ontario Teachers' Pension Plan Board (“Innovation” e, insieme a CP7), inCP7 e Innovation hanno ceduto a investitori istituzionali in aggregato 5,5 milioni di azioni ordinarie detenute in Intercos, in proporzioni uguali dai Soci Venditori, corrispondenti a circa il 5,7% del capitale sociale, al prezzo di 13,25 Euro per azione.Il corrispettivo complessivo è stato pari a circa Euro 73 milioni. Il regolamento dell’operazione è previsto in data 31 marzo 2023.Successivamente alla conclusione dell'Offerta CP7 e Innovation saranno rispettivamente titolari di una partecipazione pari a circa 13,3% e c. 10,0% del capitale sociale di Intercos.Jefferies GmbH e UBS Investment Bankhanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e JointBookrunners dell’Offerta (i “Joint Global Coordinators”). Rothschild & Co ha agito in qualità di financial advisor dei Soci Venditori. BonelliErede e Kirkland&Ellis LLP hanno agito rispettivamente in qualità di legal counsel italiano e legal counsel statunitense dei Soci Venditori.Nel contesto dell’Offerta, i Soci Venditori hanno sottoscritto un impegno a non disporre di ulteriori azioni di Intercos per un periodo di 60 giorni dalla data di regolamento dell’operazione. Durante tale periodo di lock-up, salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato, i Soci Venditori non potranno porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni di Intercos senza il previo consenso dei Joint Global Coordinators. La Società non riceverà alcun provento dall’Offerta.