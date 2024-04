Intercos: assemblea approva bilancio, dividendo e aumento capitale

Intercos

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti diha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, così come da progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 febbraio 2024, che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 32.553.945, e la proposta di destinare il predetto utile netto di esercizio per Euro 14.553.945 a riserva utili portati a nuovo e per Euro 18.000.000 agli azionisti a titolo di dividendo.I soci, previa determinazione della durata dell’incarico, hanno, altresì, deliberato ladella Società per il triennio 2024-2026, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, composto da undici amministratori, di cui quattro indipendenti e precisamente, da: Patrizia De Marchi, Michele Scannavini, Dario Gianandrea Ferrari, Renato Semerari, Nikhil Kumar Thukral, Maria D’Agata, Vincenzo Giannelli, Gianandrea Ferrari, Ludovica Arabella Ferrari, Ciro Piero Giuseppe Cornelli – tratti dalla lista di maggioranza presentata dagli azionisti Dafe 4000 e Dafe 5000, titolari di una partecipazione complessiva pari al 32,205% del capitale sociale (la quale ha ottenuto l’82,162% dei voti in assemblea) – e Paola Boromei – tratta dalla lista di minoranza presentata da investitori istituzionali complessivamente rappresentanti il 2,368% del capitale sociale (la quale ha ottenuto il 17,837% dei voti in assemblea).L’Assemblea ha, inoltre, confermato Dario Gianandrea Ferrari quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.L’odierna Assemblea ha altresì, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2026, composto da: Paolo Prandi quale Presidente del Collegio Sindacale, tratto dalla lista di minoranza presentata da investitori istituzionali complessivamente rappresentanti il 2,368% del capitale sociale (la quale ha ottenuto il 17,419% dei voti in assemblea), Giovanni Rossi e Monica Manzini quali Sindaci Effettivi, entrambi tratti dalla lista di maggioranza presentata dalle Società Dafe, titolari di una partecipazione complessiva pari al 32,205% del capitale sociale (la quale ha ottenuto l’82,580% dei voti in assemblea).In sede straordinaria, l’Assemblea di Intercos ha, in via gratuita e anche in più tranches, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, per un importo di massimi Euro 40.800, mediante emissione di massime n. 340.000 azioni ordinarie della Società, senza valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, da assegnare a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato “Piano di Performance Shares 2024-2026” approvato dall’odierna Assemblea ordinaria, con imputazione a capitale, per ciascuna nuova azione emessa, di un importo pari al valore nominale implicito delle azioni della società in circolazione al momento dell’emissione delle nuove azioni, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall’ultimo bilancio approvato nel corso dell’esercizio che prevede l’assegnazione delle azioni, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal predetto piano di incentivazione. L’Assemblea straordinaria ha, altresì, proceduto alla modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale per recepire la delibera di aumento del capitale.