Gruppo FS, Ferraris al PE: "l'Alta Velocità connette l’Europa”

(Teleborsa) - Giornata di incontri aper l’amministratore delegato del Gruppo FSche è stato ricevuto dalla Commissaria Europea ai Trasportie dal Segretario Generale del Parlamento Europeo. In mattinata Ferraris ha anche presentato al Parlamento Europeo il sesto studiopromosso dalla Comunità europea che raggruppa le compagnie e i gestori ferroviari."Riteniamo fondamentale favorire lasoprattutto sviluppando la cooperazione tra treno e aereo e promuovere nuove politiche che facciano leva sulla maggiore sostenibilità del trasporto ferroviario", ha detto Ferraris al Parlamento Europeo presentando lo studio. Il saggio è stato scritto dall’AD di FS con il ProfessorNello studio si evidenzia l’esperienza italiana nel campo dell’Alta Velocità ferroviaria nel promuovere la multimodalità con le altre soluzioni di trasporto e inoltre si "", come ha affermato Luigi Ferraris durante la presentazione.Il paper, infatti, sottolinea come l’Alta Velocità ferroviaria stia promuovendo un nuovo modo di vivere, lavorare e spostarsi in Europa, migliorando l'accessibilità delle principali città.che si stanno dimostrando essenziali per risolvere alcune delle sfide di mobilità più urgenti in Europa e per raggiungere i principali obiettivi climatici ,