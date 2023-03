Innovatec, balzo dell'utile netto 2022 a 10,7 milioni di euro

Innovatec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha chiuso il 2022 conpari a 289,2 milioni di euro (+22%), una 32,4 milioni di euro (-1%), unall'11,2% (13,8% lo scorso esercizio) e una 10,7 milioni di euro (in aumento del 71% rispetto allo scorso esercizio pro forma al nettodelle imposte di periodo di 5,3 milioni e interessenze di terzi per 0,8 milioni)."I risultati 2022 - ha commentato il- ci confermano ladi Innovatec nel cogliere le opportunità di mercato e nel mettere in atto con velocità tutta una serie di azioni che hanno permesso di continuare il nostro percorso di investimenti a supporto della crescita futura e registrando ricavi per circa 290 milioni e un utile netto di 11 milioni grazie al nostro consolidato asset base seppure in un contesto di caro energia e stop&go regolatori che hanno generato pressioni lato costi".L'è passato nel corso del 2022 da 10 milioni a 49,7 milioni di euro. La positiva generazione di cassa garantita dalla redditività operativa è stata messa al servizio della realizzazione di investimenti produttivi netti e M&A per circa 40 milioni (a cui si aggiungono debiti finanziari acquisiti di 14 milioni), mentre nel periodo si è assistito ad un incremento del capitale circolante netto di circa 20 milioni.