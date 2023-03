Micron Technology, perdita netta superiore a 2 miliardi nell'ultimo trimestre

Micron Technology

(Teleborsa) -, multinazionale americana operante nel settore dei semiconduttori, ha registratodi 3,69 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 2 marzo 2023), rispetto ai 4,09 miliardi di dollari del trimestre precedente e ai 7,79 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. Laè stata di 2,31 miliardi (rispetto a un profitto di 2,26 miliardi di dollari dell'anno precedente), o 2,12 dollari per azione, mentre laè stata di 2,08 miliardi, o 1,91 dollari per azione."Micron ha realizzato entrate fiscali per il secondo trimestre all'interno della nostra gamma di orientamento in un contesto di mercato difficile - ha affermato il- Lee prevediamo miglioramenti graduali nell'equilibrio tra domanda e offerta del settore. Rimaniamo fiduciosi nella domanda a lungo termine e stiamo investendo con prudenza per preservare la nostra tecnologia e la competitività del nostro portafoglio di prodotti"Per il, Micron ha dichiarato di aspettarsi una perdita netta rettificata di 1,51-1,65 dollari per azione, su ricavi previsti di 3,5-3,9 miliardi di dollari.